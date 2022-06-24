Под вражеский огонь едва не попали сотрудники местного водоканала - это могло стоить им жизни.

Один из вчерашних мощных обстрелов Николаева попал на видео. Его очевидцами стали специалисты местного водоканала, которые едва не лишились жизни.

Видео и детали инцидента обнародовала пресс-служба предприятия.

Российский обстрел случился во время выполнения коммунальщиками своей работы в одном из районов города.

"Вчера, произошла утечка на водопроводной сети на одной из улиц города. Работы, вроде бы на несколько часов, но в результате продолжаются уже второй день. Только осмотрев колодец и взяв в руки инструмент, как раздался взрыв, едва успели скрыться. Сегодня, стиснув зубы, снова поехали. Конечно, не очень хотелось, но смена продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за близости линии фронта Николаев регулярно страдает от вражеских обстрелов из артиллерии. Кроме того, российские оккупанты регулярно обстреливают город ракетами.

Сегодня городской голова Александр Сенкевич в очередной раз посоветовал горожанам эвакуироваться из Николаева оценив ситуацию как "очень плохую".