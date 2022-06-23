Людей просят идти в укрытие.

В Николаеве раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожными!",- подчеркнул мэр.

"В городе объявлена угроза артиллерийского обстрела!",- добавил он.

Напомним, вчера российские захватчики ударили по Николаеву семью ракетами. В результате вражеского обстрела Николаева погиб один человек, двое - получили ранения, разрушены два предприятия и повреждены несколько домов.

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