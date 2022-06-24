Из Николаева стоит уехать, чтобы сохранить свою жизнь, ведь неизвестно, когда закончатся обстрелы города. Сейчас ситуация плохая — бомбардировки происходят каждый день.
Такое заявление сделал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Радио Свобода". А его слова дополнил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем обращении.
"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, [ведь] неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч", — заявил Сенкевич.
Мэр описал ситуацию в городе, как "очень плохую". Бомбардировки идут каждый день с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" или "Ураган".
"Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них — ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них — 6 детей (по состоянию на 21 июня — прим.). Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов. Где-то 80% этих снарядов — это снаряды кассетного типа", — добавил Сенкевич.
По словам мэра оккупанты совершают обстрелы с территории Херсонской области, поэтому заблаговременно включить сирену невозможно. Сигнал тревоги начинает работать, когда уже прогремит взрыв.
Заявления Сенкевича дополнил Ким в своем обращении. Он заявил, что поводов для паники нет. Срочная эвакуация из Николаева не проводится, так как ситуация на юге кардинально не изменилась. Наоборот, у защитников Украины есть успех, который они стараются развивать. А рекомендацию покинуть город давали и раньше — для этого предоставляются автобусы.
Напомним, 22 июня российские оккупанты совершили мощный удар по Николаеву. Они обстреляли город сразу семью ракетами. В результате бомбардировки один человек погиб, а еще двое получили ранения.
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