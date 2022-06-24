Глава Николаевской ОВА заверил, что не стоит разводить панику, ведь ситуация кардинально не изменилась.

Из Николаева стоит уехать, чтобы сохранить свою жизнь, ведь неизвестно, когда закончатся обстрелы города. Сейчас ситуация плохая — бомбардировки происходят каждый день.

Такое заявление сделал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Радио Свобода". А его слова дополнил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем обращении.

"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, [ведь] неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч", — заявил Сенкевич.

Мэр описал ситуацию в городе, как "очень плохую". Бомбардировки идут каждый день с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" или "Ураган".

"Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них — ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них — 6 детей (по состоянию на 21 июня — прим.). Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов. Где-то 80% этих снарядов — это снаряды кассетного типа", — добавил Сенкевич.

По словам мэра оккупанты совершают обстрелы с территории Херсонской области, поэтому заблаговременно включить сирену невозможно. Сигнал тревоги начинает работать, когда уже прогремит взрыв.

Заявления Сенкевича дополнил Ким в своем обращении. Он заявил, что поводов для паники нет. Срочная эвакуация из Николаева не проводится, так как ситуация на юге кардинально не изменилась. Наоборот, у защитников Украины есть успех, который они стараются развивать. А рекомендацию покинуть город давали и раньше — для этого предоставляются автобусы.

Напомним, 22 июня российские оккупанты совершили мощный удар по Николаеву. Они обстреляли город сразу семью ракетами. В результате бомбардировки один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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