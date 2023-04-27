Сообщают о раненых и одном погибшем.

В ночь на четверг, 27 апреля 2023 года, российские оккупационные войска обстреляли Николаев. Есть попадание в многоэтажный дом.

Как сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, предварительно, оккупанты били по городу четырьмя ракетами С-300.

"В многоэтажку 1 минимум", – подчеркнул Ким.

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Отмечается, что еще одна ракета попала в частный жилой дом. Детали уточняются.

Впоследствии Виталий Ким сообщил, что "скорые" также поехали "на третий частный адрес".

Обновлено 01:36: Начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщил, что в результате атаки есть жертвы.

"Жилой дом. Есть жертвы (гражданские), количество не понимаем. ГСЧС и полиция работаем на месте", – написал он в Telegram.

Обновлено 02:00: Виталий Ким сообщает о по меньшей мере 5 раненых в результате российской атаки. Двое из них – тяжелые.

Обновлено 02:08: По данным главы ОВА, по состоянию на данный момент известно о 15 раненых и одном погибшем.

Обстрелы Украины: последние новости

В течение 26 апреля россияне выпустили 100 снарядов по Сумской области. Враг бил из артиллерии, авиации и минометов. Есть раненые, повреждены дома.

Кроме того, 25 апреля огнем россияне накрыли Днепропетровщину. Там враг ударил по Никопольскому району. В результате атаки российских оккупантов повреждены частные дома.

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