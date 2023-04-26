Кроме того, на территории Юнаковской громады на мине подорвался трактор.

В среду, 26 апреля, оккупанты выпустили по приграничью Сумщины 100 снарядов, применив авиацию, артиллерию и минометы. В результате атаки есть раненые, повреждены жилые дома.

Как сообщила Сумская областная военная администрация, в течение дня россияне совершили обстрелы приграничных громад – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской. Так, по Середино-Будской громаде со стороны РФ осуществлен обстрел из ствольной артиллерии – 15 прилетов. Также враг обстреливал общину из РСЗО "Град" – 4 прилета.

Кроме того, с вертолета по г. Середина-Буда выпущено четыре неуправляемых ракеты. В результате авиаудара повреждены четыре жилых дома. В Эсманской громаде зафиксировано 7 прилетов из миномета. В результате обстрела повреждены жилой дом и надворные строения.

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"Юнаковская громада: 18 мин россияне сбросили на территорию общины. По результатам одного из обстрелов (4 прилета) ранения получили двое жителей с. Басовка. Раненых доставили в больницу. Кроме того, на территории громады подорвался на мине трактор. В результате взрыва в тракторе повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист телесных повреждений не получил", – информируют в ОВА.

В Белопольской громаде зафиксировано 15 прилетов из миномета и 30 выстрелов из АГС. Шалыгинскую громаду также обстреляли с территории РФ из артиллерии – 2 прилета. В результате обстрела повреждены два жилых дома.

Обстрелы Украины со стороны РФ: последние новости

Под вечер 25 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область. Россияне обстреляли Никопольский район, в результате чего были повреждены восемь частных домов.

Кроме того, захватчики ударили по Купянску Харьковской области. Огонь вели прямо по центру города. Там погиб один человек, еще десять были ранены.

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