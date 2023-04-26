Повреждены восемь частных домов.

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, в результате пострадали двое жителей.

"Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. открыл огонь из тяжелой артиллерии по марганцу и Никополю. В Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно. В городе повреждены два админздания. Разрушениям подверглись восемь частных домов, а также пяти- и двухэтажка", - сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, по словам Лысака, в результате обстрела уничтожены хозяйственные сооружения, 12 - изуродованы, побиты газопровод и линии электропередач.

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"Загорелся гараж. Спасатели огонь уже укротили. В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и машины", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Днепропетровщины: последние новости

Напомним, что в марте российские захватчики ударили по четырем районам области беспилотниками и ракетами. В результате атаки погиб один человек, еще два получили ранения.

В конце месяца под атакой беспилотников оказались Никополь и Марганецкая община, ранение получил один человек.

Недавно россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район, ранив мужчину. В Никополе были повреждены линия электропередачи, башни мобильной связи, учебное заведение, медицинское учреждение, частное предприятие и дома.

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