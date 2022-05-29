В частности, травмы получили три жителя Изюмского района.

В результате атак российских военных за сутки 28 мая ранения получили 6 мирных жителей Харьковской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации.

"Враг продолжает коварно обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины. Сегодня в области в результате боевых действий ранены 6 человек. В частности, травмы получили 3 жителя Изюмского района - в Балаклее и Савинцах. 2 человека ранены в Золочеве Богодуховского района. 1 человек получил ранения в селе Коробочкино на Чугуевщине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая российские войска обстреляли населенные пункты Дергачевской общины в Харьковской области. Оккупанты нанесли мощные удары управляемыми ракетами (вероятно, типа "Искандер") по Дергачах, а также обстреливали населенные пункты общины из артиллерии, РСЗО, другой наземной и воздушной техники. В результате обстрелов ранения получил житель поселка Слатино.

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