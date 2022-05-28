Враги обстреляли один из районов Харькова, отметили в областной военной администрации.

В Харьковской области за сутки в результате обстрелов российскими оккупантами погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки вражеским обстрелам со стороны оккупантов подвергся Киевский район города-героя Харьков. Ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.

По словам Синегубова, в течение суток оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности в пгт. Слатино - один пострадавший и погибшая 65-летняя женщина, в г. Балаклея также один человек получил ранения.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. ВСУ держат оборону и наносят удары врагу. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", - напомнил председатель ОВА.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и дома мирных людей, в частности, на Харьковщине, были жертвы и пострадавшие. Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

23 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что наши защитники в регионе освободили от врага 24 населенных пункта.

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