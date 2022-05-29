28 мая российские оккупанты обстреляли населенные пункты Дергачевской общины в Харьковской области. По меньшей мере один житель получил ранения.
Об этом сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко на своей странице в Facebook.
"На 94-й день российско-украинской войны оккупанты нанесли мощные удары управляемыми ракетами (вероятно, типа "Искандер") по Дергачам, а также обстреливали населенные пункты нашей общины из артиллерии, РСЗО, другой наземной и воздушной техники", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов ранения получил житель поселка Слатино. В Дергачах повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Всего в общине за сутки было разрушено более десяти частных домов.
Кроме того, по словам Задоренко, вражеские силы полностью держат под контролем Казачелопанский и Проходовский старостаты, большую часть Токаревского округа. Поселок Новое Русско-Лозовского старостата находится в "серой зоне", в Цуповке продолжаются тяжелые бои за освобождение села.
Обстрелы в Харьковской области
Как сообщал УНИАН, за сутки 27 мая в результате российских обстрелов на Харьковщине погиб один человек, еще двое получили ранения. Вражеским обстрелам подвергся Киевский район Харькова, было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора.
Оккупанты также били по Харьковскому району, в частности, в пгт Слатино один человек пострадал, а 65-летняя женщина погибла. Кроме того, в городе Балаклея один человек получил ранения.