По меньшей мере один человек получил ранения, в Дергачевской общине за день разрушено более десяти частных домов.

28 мая российские оккупанты обстреляли населенные пункты Дергачевской общины в Харьковской области. По меньшей мере один житель получил ранения.

Об этом сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко на своей странице в Facebook.

"На 94-й день российско-украинской войны оккупанты нанесли мощные удары управляемыми ракетами (вероятно, типа "Искандер") по Дергачам, а также обстреливали населенные пункты нашей общины из артиллерии, РСЗО, другой наземной и воздушной техники", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ранения получил житель поселка Слатино. В Дергачах повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Всего в общине за сутки было разрушено более десяти частных домов.

Кроме того, по словам Задоренко, вражеские силы полностью держат под контролем Казачелопанский и Проходовский старостаты, большую часть Токаревского округа. Поселок Новое Русско-Лозовского старостата находится в "серой зоне", в Цуповке продолжаются тяжелые бои за освобождение села.

Обстрелы в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, за сутки 27 мая в результате российских обстрелов на Харьковщине погиб один человек, еще двое получили ранения. Вражеским обстрелам подвергся Киевский район Харькова, было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора.

Оккупанты также били по Харьковскому району, в частности, в пгт Слатино один человек пострадал, а 65-летняя женщина погибла. Кроме того, в городе Балаклея один человек получил ранения.

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