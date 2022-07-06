Ночью в Харькове и вблизи города слышны взрывы.
Об этом сообщает Общественное Харьков в своем Telegram-канале.
Речь идет о четырех взрывах в Харькове и одном вблизи города с 00:15 до 00:34.
"Очевидцы сообщают о ракетах со стороны Белгорода", - сказано в сообщении.
В Харьковской областной прокуратуре сообщают, что российские оккупанты 5 июля, около 18:00 обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области.
В результате вражеского обстрела мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев и 64-летний мужчина получили ранения. Также из-за атаки Российской Федерации повреждены жилые дома.
Под процессуальным руководством Чугуевского окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, что ранее военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов назвал способ "разрядить" ситуацию с обстрелами Харькова.
Также ранее сообщалось, что российские захватчики уничтожили ракетным ударом очередную школу в городе.
Как ранее сообщал УНИАН, украинские специалисты укрепляют Харьков несколькими кольцами обороны, ПВО не может справиться с таким количеством вражеских обстрелов.
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