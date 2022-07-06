Очевидцы сообщают о ракетах со стороны Белгорода.

Ночью в Харькове и вблизи города слышны взрывы.

Об этом сообщает Общественное Харьков в своем Telegram-канале.

Речь идет о четырех взрывах в Харькове и одном вблизи города с 00:15 до 00:34.

"Очевидцы сообщают о ракетах со стороны Белгорода", - сказано в сообщении.

В Харьковской областной прокуратуре сообщают, что российские оккупанты 5 июля, около 18:00 обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области.

В результате вражеского обстрела мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев и 64-летний мужчина получили ранения. Также из-за атаки Российской Федерации повреждены жилые дома.

Под процессуальным руководством Чугуевского окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что ранее военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов назвал способ "разрядить" ситуацию с обстрелами Харькова.

Также ранее сообщалось, что российские захватчики уничтожили ракетным ударом очередную школу в городе.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские специалисты укрепляют Харьков несколькими кольцами обороны, ПВО не может справиться с таким количеством вражеских обстрелов.

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