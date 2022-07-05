Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Около 04:00 5 июля в Днепре и Харькове слышали взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и паблики в соцсетях со ссылкой на очевидцев.

До этого практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что в Днепре прогремело, по крайней мере, шесть взрывов. Есть неподтвержденная информация о том, что сработала система противовоздушной обороны. Также сообщается, что в одном из мест, куда упали обломки ракеты, возник пожар.

Официальной информации на данный момент нет.

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Ранее сообщалось, что Россия держит в Черном море пять кораблей в полной боевой готовности, к запуску по Украине готовы более 30 ракет "Калибр".

Тем временем ВСУ разгромно ударили по нескольким скоплениям российских оккупантов на юге Украины.

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