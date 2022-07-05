Около 04:00 5 июля в Днепре и Харькове слышали взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и паблики в соцсетях со ссылкой на очевидцев.
До этого практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что в Днепре прогремело, по крайней мере, шесть взрывов. Есть неподтвержденная информация о том, что сработала система противовоздушной обороны. Также сообщается, что в одном из мест, куда упали обломки ракеты, возник пожар.
Официальной информации на данный момент нет.
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Ранее сообщалось, что Россия держит в Черном море пять кораблей в полной боевой готовности, к запуску по Украине готовы более 30 ракет "Калибр".
Тем временем ВСУ разгромно ударили по нескольким скоплениям российских оккупантов на юге Украины.