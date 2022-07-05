Город и область регулярно страдают от российских атак.

Интенсивность обстрелов Харькова и области можно снизить в случае установки в регионе хотя бы одного противоракетного комплекса.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире ТСН.

Он напомнил, что в Украине не принималось политическое решение о ведении боевых действий на сопредельных территориях, поэтому пока что Россию обстреливать не будут.

"Мы этого не делаем ни в Черниговской, ни в Сумской областях, где обстрелы постоянны. К сожалению, в Харькове та же ситуация. А если будет принято решение поставить хотя бы один комплекс в Харьков, то частично можно будет разрядить ситуацию, по крайней мере, ракеты, и в том числе баллистические, будут перехвачены", - предположил эксперт.

Ранее Генштаб сообщил, что в Харьковской области украинские военные отразили штурм оккупантов в направлении Сосновки и отбросили врага назад.

Сам город и часть области регулярно страдают от вражеских обстрелов - россияне выпускают ракеты со своей территории, а также ведут огонь из артиллерии. В том числе, с оккупированных районов Харьковщины.

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