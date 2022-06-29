Харьков россияне обстреливают ежедневно, а украинская ПВО не может справиться с такой нагрузкой.

Украинские специалисты продолжают усиливать защиту Харькова. Город укрепляют несколькими кольцами обороны.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов на заседании исполкома горсовета.

Он напомнил, что Харьков россияне обстреливают ежедневно, а украинское ПВО не может справиться с такой нагрузкой.

"Понятно, что сегодня нас обстреливают ежедневно. Понятно, что ракеты долетают, несмотря на то, что мы имеем систему ПВО и оружие, но, к сожалению, то расстояние, которое сегодня есть, а россияне сегодня по Белгородской области беспощадно обстреливают город Харьков. Где ПВО работает, то не работает. Но то, что мы сегодня делаем и укрепляем Харьков несколькими кольцами обороны", - заявил мэр.

Терехов отметил, что харьковские коммунальщики и строители помогают военным оборудовать оборонительные сооружения для защиты города.

Ранее сообщалось, что на сегодня наземной угрозы для Харькова нет, сил врага недостаточно для прорыва обороны.

По словам главы ОВА, на улицах находиться до сих пор опасно, поскольку враг наносит удары в том числе и из РСЗО с дистанции 40 км, это расстояние до границы. Поэтому оккупанты могут обстреливать с территории РФ.

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