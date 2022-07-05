Сейчас враг концентрирует внимание на нанесении ударов в направлении Славянска через Изюмское направление.

Оккупанты ночью уничтожили ракетным ударом очередную школу в Харькове.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время всеукраинского телемарафона.

"Этой ночью был снова нанесен ракетный удар по учреждению среднего образования. Уничтожена очередная школа в Салтовском районе. Удары были из РСЗО "Смерч" и "Ураган" по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Чугуевского районов. Наши Вооруженные силы ведут действительно ожесточенные боевые действия на линиях столкновения на севере, на северо-восточном направлении нашей области", - сказал председатель ОВА.

Он отметил, что сейчас враг концентрирует внимание на нанесении ударов в направлении Славянска через Изюмское направление.

"Они увеличили свое присутствие там, наладили логистические маршруты через Купянскую громаду... И для них принципиально держать это направление, но они не только держат, они еще постоянно атакуют позиции наших Вооруженных сил возле населенного пункта Барвенково, возле Лозовой, чтобы, возможно, пойти дальше в этом направлении. Однако ВСУ свои позиции держат... На этом направлении вчера Вооруженные силы в очередной раз уничтожили склад с боеприпасами врага", - сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что пока нет опасности относительно наступления на Харьков, но к этому в области готовятся ежедневно.

"Город Харьков, Харьковская область для врага являются принципиальными и важными стратегически и соответственно политически. Действительно, враг может атаковать с севера, северо-восточного направления, мы это прогнозируем и ежедневно работаем над усилением нашей обороноспособности", - подчеркнул Синегубов.

Как сообщал УНИАН, утром 4 июля оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Харькове.

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