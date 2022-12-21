На территорию трех громад Никопольского района прилетели десятки снарядов.

Российские захватчики за ночь шесть раз обстреляли из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии Никопольский район.

Поврежден газопровод, линии электропередач, десятки жилых домов, об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Ночью россияне шесть раз направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Обстреляли три громады - Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело не менее 70 снарядов", - отметил он.

Видео дня

Резниченко сообщил, что люди в результате обстрелов не пострадали.

В то же время в Красногригорьевской и Марганецкой громадах побиты около 10 частных домов, несколько хозяйственных сооружений, машины, газопровод и линии электропередач.

В Красногригорьевке вспыхнул пожар в частном подворье. Спасатели огонь уже погасили.

Как отметил председатель ОВА, последствия удара на территории Мировской громады еще выясняются. "В других районах ночь была тихой - без тревог и атак. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.

Ситуация в Днепропетровской области по состоянию на сегодня - это надо знать

Враг уже не раз обстреливал регион из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, утром 19 декабря стало известно, что противники обстреляли Днепропетровскую область из "Градов", тяжелой артиллерии, а также использовали дроны. Вследствие очередной вражеской атаки были значительные разрушения.

Вас также могут заинтересовать новости: