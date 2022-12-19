Защитники Украины ликвидировали в регионе несколько вражеских дронов-камикадзе.

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область из "Градов", тяжелой артиллерии и дронов - зафиксированы значительные разрушения.

Украинские воины уничтожили над областью два иранских беспилотника Shahed, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Этой ночью россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами"... Наши защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью два беспилотники. Это были "Шахеды", - отметил он.

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По словам Резниченко, на Никопольский район оккупанты выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В частности, враг обстрелял города и села в трех громадах - Червоногригоровской, Мировской и Марганецкой.

"Обошлось без пострадавших. Всюду много разрушений", - добавил глава ОВА.

Так, в Червоногригоровской громаде повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, машины, газопровод и линия электропередач.

Также в результате атаки там обесточена насосная станция водоканала, поэтому в нескольких селах нет воды. Над восстановлением водоснабжения работают аварийные бригады.

"В Марганце российские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных сооружений, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей. В частном подворье возник пожар. Огонь спасатели уже потушили", - сообщил Резниченко.

Ситуация в Днепропетровской области по состоянию на сегодня - что надо знать

Противники уже не раз использовали против жителей населенных пунктов Днепропетровской области разное вооружение, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 16 декабря в результате нового массированного ракетного удара России по Украине в разных районах региона есть "прилеты" - противник попал в объекты энергетической инфраструктуры, были зафиксированы серьезные разрушения.

Из-за вражеской атаки Днепропетровская область была полностью обесточена.

Кроме того, вражеская ракета в Кривом Роге попала в многоквартирный жилой дом, погибли четыре человека, среди жертв есть маленький ребенок.

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