Кристофер Каволи и Марк Милли заверили Залужного в неизменной поддержке США относительно дальнейшего оказания военной помощи Украине.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в разговоре с двумя генералами США заявил, что обстановка на фронте напряженная, но полностью контролируемая.

Как сообщил Залужный в социальной сети Facebook, он провел два телефонных разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал относительно оперативной обстановки. Отметил, что ситуация напряженная, однако полностью контролируемая", - заявил Залужный.

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"Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, дали высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего предоставления военной помощи Украине", - добавил Залужный.

Напомним, ранее Залужный выступил с обращением в честь Дня памяти защитников Украины.

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