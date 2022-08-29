Главнокомандующий заявил, что нужно всегда помнить о цене, которую заплатил и продолжает платить украинский народ в борьбе за свободу.

В Украине 29 августа назначено Днем памяти защитников государства, которые погибли в борьбе за суверенитет и свободу. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с обращением по этому скорбному поводу. Он выразил соболезнования родным и близким павших героев, а также пообещал всегда помнить об убитых украинских воинах и продолжать борьбу со щитом в руках.

Сообщение Залужного было опубликовано на его официальной странице на Facebook.

"Сегодня День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле, каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу. Не существует правильных слов или подходящих моментов, когда речь идет о потерях. Ибо это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были всей Вселенной", — написал Залужный.

Відео дня:

Главнокомандующий ВСУ назвал павших героев примером для следующих поколений. Он также выразил соболезнования родным и близким, которые потеряли мужей и сыновей из-за российской агрессии. По словам Залужного, народ всегда будет помнить тех, кто "на щите".

"К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кто нуждается в живых. Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которыми будет восхищаться мир. Обещаю, ни одна жертва не станет напрасной — мы будем продолжать борьбу до нашей Победы. Стоим со щитом. Помним всех, кто на щитах", — продолжил Залужный.

Напомним, в рамках форума "Защитники. Перекличка" главнокомандующий ВСУ озвучил потери украинской стороны на войне. По его словам, оккупанты убили почти девять тысяч наших героев. При этом Залужный не уточнил, о каком периоде он говорил — с момента полномасштабного вторжения России или с 2014 года. А президент Владимир Зеленский в конце июля заявлял, что Украина ежедневно теряет 30 солдат погибшими и около 250 ранеными.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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