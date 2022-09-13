Кличко и Залужный оставили свои автографы на украинском флаге.

В Киеве состоялась уникальная свадьба. Мэр Киева Виталий Кличко был свидетелем на бракосочетании офицера Евгения Воротило и Марии Гуреш, а обряд заключения брака проводил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Об этом сообщила мать невесты, писательница Тамара Гориха Зерня на своей странице в Facebook.

"В нашей семье был большой праздник. Моя дочь Мария Гуреш стала женой Евгения Воротило. Потомки двух древних козацких родов – сумского рода Негрейков и черкасского рода Воротил – создали новую семью и теперь будут строить собственный дом. Большой честью для нас является то, что молодоженов расписал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, а свидетелем бракосочетания стал мэр Киева Виталий Кличко. И сделали это с большой искренностью и теплом", – сообщила Тамара Гориха Зерня.

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Также Кличко и Залужный оставили автографы на украинском флаге.

"После события дети достали флаг и попросили наших почетных гостей на нем расписаться. Благодарю всех, кто разделил с нами наши эмоции в этот день. Верим в победу ВСУ и счастливое будущее наших детей в свободной Украине", – поделилась мать невесты.

Мария Гуреш также выразила благодарность высоким гостям за незабываемую свадьбу.

"Мы очень благодарны Валерию Залужному за то, что благословил нас и расписал. Мы также благодарны Виталию Кличко за то, что стал нашим свидетелем. Этот день был невероятно светлым. Мы окрылены. Мы вдохновлены", – написала молодая жена.