Армия РФ пытается выжать хотя бы какое-то продвижение на Донбассе, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе сейчас требует максимум сил и концентрации, является тяжелой и мучительной.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в конце 306-го дня войны. "Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы - а это значительные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", - отметил президент.

Он выразил слова благодарности всем украинским защитникам, которые стоят там на позициях. "Стоять крепко. И которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусовать" их", - отметил Зеленский.

Видео дня

Глава государства отметил сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду – за взятие в плен оккупантов на Донбассе.

"Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев", - подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.

Бои в Донецкой области

Как известно, российские войска уже долго пытаются оккупировать Бахмут. Украинские защитники держат оборону города и отражают вражеские атаки.

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, захватчики подвергаются на Бахмутском направлении большим потерям среди живой силы и техники.

Ранее сообщалось, что в Соледаре из-за угроз свел счеты с жизнью российский полковник.

По данным главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, частично стратегию РФ на Донбассе диктует частная военная компания "Вагнер".

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