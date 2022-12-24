Причиной стали угрозы от высшего командования.

В Соледаре Донецкой области свел счеты с жизнью полковник оккупационной армии.

Как сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", топ-офицер оккупационных войск самоуничтожился из-за угроз сверху.

"Соледар. Полковник оккупационных войск самоуничтожился из-за угроз высшего руководства. Фамилию устанавливаем", - сообщил "Штирлиц".

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Потери РФ в Украине: актуальные данные

С момента полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали 101 430 оккупантов. За прошедшие сутки до этой статистики прибавилось 480 тел а еще украинские защитники сожгли 30 единиц техники.

Восточная "крепость" Бахмут остается наиболее сложной точкой для украинских защитников. Они титаническими усилиями обороняют город в течение нескольких месяцев, несмотря на постоянные атаки рашистов. В частности, командование РФ посылает на штурм позиций наших воинов завербованных заключенных. Однако бойцы ВСУ выстилают поля их трупами.

Как заявил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, в районе Бахмута враг несет колоссальные потери и не имеет тактических успехов. Вчера, 23 декабря, было 15 боевых столкновений. В результате 100 противников были убиты, а еще 200 получили ранения.

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