Оккупанты таранят украинскую оборону всеми видами артиллерии.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ситуация в Донецкой области является чрезвычайно сложной. Российские оккупанты в бешенстве и пытаются прорвать оборону украинских защитников.

В эфире телеканала "Эспрессо" Череватый подчеркнул, что украинские бойцы держат оборону в Донецкой области. Наши военные каждый раз отбивают атаки врага, нанося ему тяжелые потери.

"Ситуация чрезвычайно сложная в Донецкой области. Враг в бешенстве и пытается во что бы то ни стало прорвать нашу оборону, выискивает слабые места, чтобы таранить ее всеми видами артиллерии. Противник бьет крупнокалиберной артиллерией, а сегодня Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", показывал, но надо верифицировать местность, что они использовали "Гиацинты", ведь об этом мы и раньше знали. Также они работают системами реактивного залпового огня, по возможности авиацией, чтобы прорвать нашу оборону", – рассказал представитель восточной группировки войск.

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По словам Череватого, несмотря на это, в районе Бахмута, Соледара, Клещиевки и других населенных пунктов области украинские воины держат позиции благодаря своему мужеству, героизму, несокрушимости, обученности и смекалке.

Ситуация на Донбассе: что известно

Самым горячим участком фронта сейчас называют Бахмутское направление в Донецкой области. Там продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Во вторник, 20 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут. Там он встретился и пообщался с военными. Президент также вручил награды защитникам.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине российские оккупанты массово устанавливают блокпосты, чтобы ловить своих дезертиров, которые бегут с передовой. Внутри российских оккупационных подразделений нет общего понимания и слаженной работы.

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