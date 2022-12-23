За сутки было более 15 боестолкновений, в которых враг потерял более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

На Бахмутском направлении россияне несут большие потери людей и техники, и не имеют тактических успехов. Было более 15 боестолкновений, в которых враг потерял более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

Только на этом направлении за сутки было 266 обстрелов всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков, сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Он считает, что нельзя нынешние результаты наступления русских на этом направлении назвать тактически успешными, как об этом заявляют некоторые эксперты, когда они потеряли такое количество личного состава и новейшей техники.

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"Мы уже очень много их техники выбили, то частичные успехи как научный термин вероятно, что так. Как срок достижения тактической цели в войне, то это не соответствует действительности. Когда ты шесть месяцев не можешь взять районный центр, о каком успехе может идти речь?" - сказал он.

По его словам, сейчас задача ВСУ на этом направлении не допустить прорыв врага, чтобы он зашел в тыл и окружил украинские войска.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Бахмута и еще 18 населенных пунктов. Россияне продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных вблизи Бахмута. Президент призвал украинцев поддерживать защитников Бахмута и других украинских городов, где происходят самые жестокие бои против российских оккупантов.

22 декабря Сергей Череватый сообщил, что российские оккупанты иногда прорывались на окраине Бахмута Донецкой области. Несмотря на это, украинские защитники каждый раз отражали атаки врага. По его словам, в обороне города украинским военным помогает британская бронетехника.

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