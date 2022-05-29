Москва может попытаться договориться со странами, которые могут пострадать от новой волны беженцев, о помощи в обходе санкций.

Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать гуманитарную помощь Сирии в качестве разменной монеты в Украине.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

"Только один маршрут остается открытым для международных конвоев, доставляющих продовольствие, воду и другую помощь более чем миллиону сирийцев, осажденных гражданской войной", - говорится в материале.

Теперь, как предупреждают официальные лица, Россия может попытаться закрыть его или использовать в качестве козыря с западными государствами в войне в Украине.

Дипломаты и эксперты заявили, что закрытие коридора на пограничном переходе Баб-эль-Хава с Турцией почти наверняка вынудит тысячи людей бежать из Сирии. Это только усугубит кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке, который уже считается крупнейшим в мире со времен Второй мировой войны.

Совет Безопасности ООН, в котором Россия обладает мощным правом вето, в июле проголосует за то, оставить ли путь помощи открытым. Российские дипломаты заявляют, что Москва "еще не определилась, какое решение примет".

Однако по данным The New York Times, трое иностранных дипломатов заявили, что россия направила "размытые сигналы" о попытке использовать голосование для достижения уступок в вопросе войны против Украины. Что это за сигналы, не уточняется.

"Москва будет договариваться со странами, которые могут пострадать от новой волны беженцев, о помощи в обходе санкций", - заявляют неназванные представители РФ.

Напомним, на новых спутниковых снимках видно, что российское грузовое судно с зерном, предположительно украденным с украинских ферм, прибыло в Сирию.

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