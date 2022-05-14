Временная поверенная в делах США добавила, что не будет удивлением, если мир признает геноцидом украинского народа войну России против Украины.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин акцентировала, что президент РФ Владимир Путин находится "в одной лиге" с лидерами Северной Кореи, Сирии и Ирана, он в категории худших автократов всех времен.

Об этом она сказала в интервью в рамках эфира Всеукраинского информационного телемарафона.

"Президент Путин сделал из себя изгнанника на мировой арене. Сейчас он "в одной лиге" с северокорейским лидером, сирийским лидером и иранским лидером. Он в категории худших автократов всех времен...", - сказала Квин.

Она добавила, что сложно представить, что Путин сможет вернуть себе репутацию, потому что сейчас мир увидел, кто он такой.

Также временная поверенная в делах США акцентировала, что рано делать выводы по юридическому процессу, но не будет удивлением, если мир признает геноцидом украинского народа войну России против Украины.

"Для того, чтобы что-то назвать геноцидом, есть юридическая процедура, есть суды, которые с этим разбираются. Не то, что я говорю, что этого не должно быть, этому должны дать юридическое определение. Но президент Байден уже заявил, что, по его мнению, это очень похоже на геноцид. Мы не хотим делать выводы до юридического процесса, но мы не удивимся, если это признают геноцидом... Я не юрист, но те страшные вещи, которые мы видели в Буче, – мне кажется, обращение в суд точно должно быть", - сказала Квин.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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