РФ пытается максимально привлечь живую силу для боевых действий на Донбассе.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отмечает, что уже известно о боевиках, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии, а сейчас воюют против Украины на востоке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно информации о привлечении Россией к войне против Украины некоторых подразделений из Сирии.

"Такие случаи есть, они фиксируются украинской разведкой. Россия, пытаясь пополнить потери, использует множество вариантов, которые сейчас возможны для России, для того, чтобы максимально привлечь живую силу для боевых действий на Донбассе", - сказал спикер.

"Нам известны факты и вербовке бывших участников боевых действий в России, и ведение скрытой мобилизации и привлечения военнослужащих, если можно так сказать, с частных военных компаний. Также нам известно о боевиках, которые сейчас воюют против Украины на Востоке, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии", - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты хотят отправить на войну с Украиной участников боевых действий в Сирии и Чечне, и курсантов из Ливии.

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