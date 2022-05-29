Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в Харькове провел совещание по восстановлению домов и инфраструктуры.

В воскресенье, 29 мая, российские войска обстреляли один из районов Харькова после того, как стало известно о приезде в город президента Украины Владимира Зеленского.

Оккупанты обстреляли район поселка Жуковского и северную часть Харькова. Об этом сообщает Суспільне.

В результате обстрела повреждены дома, автомобили, магазины и гаражи.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире единого телемарафона подтвердил, что город был обстрелян.

"Харьков не прекращают обстреливать, и сегодня мы также, к сожалению, имеем обстрел одной из частей города Харькова", — заявил городской голова.

Зеленский в Харькове:

29 мая Зеленский в Харькове провел совещание по восстановлению домов и инфраструктуры. По словам президента, стоит рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на сегодня действия российской армии повлекли разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилого фонда.

Синегубов отметил, что 31% территории Харьковской области временно оккупирован, 5% было освобождено от российских захватчиков.

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