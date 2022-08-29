Действующие военнослужащие могут перейти из других подразделений.

В ССО "Азов" открыли набор новых солдат. Нужны мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, которые готовы бороться с врагом. Действующие военнослужащие могут перейти из других подразделений.

О пополнении рядов сообщили на официальном YouTube-канале полка "Азов".

"Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе с нами преодолеть все препятствия на пути к победе. Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей. Мы — большое братское сообщество близких по духу воинов, объединенных коллективной мотивацией к борьбе и чрезвычайной жаждой победных побед. Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем", — сказано в сообщении полка "Азов".

Представители подразделения отметили, что все "азовцы" хорошо знакомы с понятиями честь и достоинство. В своих душах они лелеют "высокие нравственные чувства и человеческие добродетели". Чтобы подать заявку и присоединиться к "Азову", необходимо заполнить форму-анкету по ссылке.

Напомним, бойцы полка мощно поздравили народ Украины на День Независимости. Они опубликовали видео с острова Хортица, колыбели казацкой славы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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