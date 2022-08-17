Удары, вероятнее всего, наносились из артиллерии.

Бойцы ССО "Азов" отметились прицельными ударами по оккупантам. Они уничтожили вражеский штаб и как минимум одну БМП из общего скопления техники.

Ролик с демонстрацией работы "азовцев" опубликовал пресс-центр Стратегического командования ВСУ в официальном Telegram-канале.

На видео ниже сначала показывается, как бойцы ССО "Азов" вели разведку с применением беспилотника. Они изучили местность и обнаружили штаб оккупантов, а также скопление техники противника. Свою БМП рашисты пытались спрятать среди растительности.

В ролике также демонстрируются удары по врагу. Судя по силе выстрелов, они наносились из артиллерии. Одно из попаданий совершили прямо в штаб: на кадрах видно, как в воздух полетели части дома. Потери среди рашистов пока устанавливаются.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ отчитались, что за прошлые сутки "приземлили" три беспилотника и один вертолет Ка-52. А согласно свежим данным от Генштаба, украинские защитники ликвидировали уже 44 100 противников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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