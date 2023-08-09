Для деоккупации территорий Украине нужно очень много ракет.

Германия вряд ли передаст Украине ракеты Taurus с дальностью 500 километров, поскольку это запрещено требованиями экспортного контроля. Можно предоставлять только снаряды, которые бьют на расстояние до 300 километров.

"Я думаю, что будет все же 300 километров. Фактически, это будет дополнение к тем ракетам, которые у нас есть — Storm Shadow/SCALP EG. Будет Taurus, который очень похож на эти ракеты", — заявил "24 канала" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, немецкая Taurus — это крылатая ракета авиационного базирования, которая позволяет бить по важным целям в оперативной глубине. Это позволит ВСУ создавать преграды для вражеской логистики и вносить коррективы в деятельность российских войск, в частности, уничтожать командные пункты и склады с боеприпасами.

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"Почему мы говорим, что нам надо как немецкие Taurus, так и неплохо было бы американские ATACMS, которые также летят на 300 километров в экспортном варианте – ведь нам надо таких ракет много. Смысл даже не в дальности", — пояснил эксперт.

Самусь добавил, что Taurus помогут с освобождением Крыма. ВСУ смогут уничтожить береговую инфраструктуру Черноморского флота РФ и элементы базирования российских оккупантов на полуострове. Именно поэтому Украина просит все возможные ракеты - их нужно большое количество.

"Выгоняем его (Черноморский флот - ред.) в море, в Новороссийск, а там уже есть морские дроны и противокорабельные ракеты, которые будут уничтожать корабли Черноморского флота именно в акватории Черного моря", — подытожил Самусь.

Ракеты Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, разговоры о предоставлении Украине Taurus ведутся уже давно. Особенно после того, как свои дальнобойные снаряды передали Великобритания и Франция. Хотя теперь все ожидают подобное решение и от Германии, министр обороны страны Борис Писториус продолжает подчеркивать, что этот вопрос не рассматривается.

7 августа украинский депутат Егор Чернев со ссылкой на знакомых в Бундестаге рассказал, что в Германии таки пришли к согласию относительно предоставление Taurus. Однако теперь надо дождаться официального решения.

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