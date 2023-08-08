Дальнобойные ракеты Taurus очень важны для того, чтобы ВСУ могли уничтожать логистическую инфраструктуру российских войск на глубине фронта, отметил глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
"Если мы говорим о наступлении на юге - это возможность доставать любую точку Крыма", - заявил он.
Рыбачук уверен, что Украина может рассчитывать и на ракеты с еще большей дальностью полета, но сейчас самое главное для ВСУ - "полностью простреливать весь Крым". По его мнению, вполне реально, что осенью полуостров может быть освобожден.
"Осень для Украины выглядит значительно привлекательнее, чем для Кремля", - заявил Рыбачук.
Военнослужащие называют ракеты Taurus "убийцами бункеров" за их поразительную способность высокоточно поражать наиболее защищенные объекты и укрепления.
Дальность полета ракет такого типа - 500 километров, то есть они покрывают все оккупированные территории Украины. Сообщалось, что у Германии есть минимум 300 боеспособных ракет Taurus.
Дальнобойные ракеты Taurus для Украины - что сообщалось
Как писал УНИАН, в Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса, чтобы передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
По его словам, еще должно быть официальное решение. Предполагается, что оно будет принято осенью.