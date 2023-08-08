Эти ракеты помогут украинским бойцам доставать любую точку оккупированного Крыма.

Дальнобойные ракеты Taurus очень важны для того, чтобы ВСУ могли уничтожать логистическую инфраструктуру российских войск на глубине фронта, отметил глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

"Если мы говорим о наступлении на юге - это возможность доставать любую точку Крыма", - заявил он.

Рыбачук уверен, что Украина может рассчитывать и на ракеты с еще большей дальностью полета, но сейчас самое главное для ВСУ - "полностью простреливать весь Крым". По его мнению, вполне реально, что осенью полуостров может быть освобожден.

"Осень для Украины выглядит значительно привлекательнее, чем для Кремля", - заявил Рыбачук.

Военнослужащие называют ракеты Taurus "убийцами бункеров" за их поразительную способность высокоточно поражать наиболее защищенные объекты и укрепления.

Дальность полета ракет такого типа - 500 километров, то есть они покрывают все оккупированные территории Украины. Сообщалось, что у Германии есть минимум 300 боеспособных ракет Taurus.

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины - что сообщалось

Как писал УНИАН, в Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса, чтобы передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По его словам, еще должно быть официальное решение. Предполагается, что оно будет принято осенью.

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