Сейчас Бундесвер имеет 600 единиц таких боеприпасов.

Правительству канцлера Олафа Шольца нужно принять решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Соответствующий шаг Германии активно лоббирует член комитета Бундестага по вопросам оборонной политики от Социал-демократической партии Германии Маркус Фабер. В своем посте у Facebook он упомянул Британию и Францию, которые уже передали подобные боеприпасы.

Фабер отметил то, что благодаря действиям ВСУ почти на регулярной основе горят склады боеприпасов оккупантов, в частности, в оккупированном Крыму.

Видео дня

"С нашей крылатой ракетой Taurus Украина может дополнительно разбивать логистику сил вторжения. Бундесверу поставлено 600, из них 0 использовано", – возмущается депутат.

Фабер добавил, что Вооруженные Силы Украины уже продемонстрировали с британской ракетой Storm Shadow, что могут интегрировать этот боеприпас в Воздушных силах - "они также могут сделать это и с Taurus".

Taurus для Украины - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в мае Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus.

Оппозиционный депутат Родерих Кизеветтер поддержал эту идею, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус отнесся к предложению оппозиции с осторожностью.

Позже эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" (FDP) Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине Taurus, поскольку они могут поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявлял, что страна остается осторожной в таких вопросах.

Вас также могут заинтересовать новости: