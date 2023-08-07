Ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать и южный берег Крыма.

Украина все же может получить дальнобойные ракеты Taurus. В Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса в этом вопросе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, ссылаясь на информацию друзей из бундестага. При этом добавил, что еще должно быть официальное решение.

"Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма", - подчеркнул Чернев.

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Он сообщил, что длительное время украинские парламентарии работали со своими немецкими коллегами, чтобы сформировать группу поддержки.

"И вот, наконец, лед тронулся", - отмечает нардеп.

Справка УНИАН. Немецко-шведская авиационная крылатая ракета Taurus предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Германия не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Официальный Киев просил именно эти ракеты еще в мае при подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

6 августа депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц впервые призвал официальный Берлин предоставить ВСУ ракеты Taurus. При этом отметил, что контрнаступление пробуксовывает, потому что Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. При этом напомнил, что Украина уже имеет ракеты Mars и Himars, но не обстреливает ими территорию России.

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