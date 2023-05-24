Бойцы иронично намекнули, что в РФ врут о десятках уничтоженной техники во время прорыва.

На фоне прорыва в Белгородскую область бойцы "Русского добровольческого корпуса" потроллили губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Как отметили бойцы в телеграмм-канале подразделения, губернатор в своих отчетах о прорыве заявлял, что едва не лично уничтожил десятки бронетранспортеров MaxxPro. В РДК показали свою броню и иронично намекнули, что Гладков снова солгал.

"И в отношении десятков уничтоженных лично губернатором Гладковым MaxxPro. Ну, вы поняли", - отметили в РДК, опубликовав ролик с техникой в посадке.

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Прорыв под Белгородом

22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области. В ГУР заявили, что на российской территории действуют только граждане РФ.

Цели - создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, а также демонстрация народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с режимом возможны.

Западная пресса подтвердила, что украинские военнослужащие не проникали на территорию РФ во время прорыва границы.

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