Пропагандистка призналась, что в России не представляли, что поддержка Украины будет настолько мощной.

Топ-пропагандистка РФ Ольга Скабеева уже не может сохранять спокойствие на фоне прорыва в Белгородскую область.

Очередная истерика произошла у Скабеевой во время эфира на федеральном канале. Сегодня она считает вероятным все, в том числе и передачу Украине ядерного оружия, хотя раньше в России не представляли, что поддержка Украины будет настолько мощной.

Скабеева заявила, что поставки ракетных комплексов HIMARS, дальнобойной артиллерии, ракет Storm Shadow, истребителей и другого оружия раньше тоже казались нереальными. Сейчас вся эта техника уничтожает оккупантов на фронте, или будет уничтожать в близком будущем.

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Теперь пропагандисты пытаются успокоить россиян хотя бы тем, что по крайней мере "поставка ядерного оружия Украине невозможна", хотя уже и сами в этом сомневаются.

"Состояние истерическое, я бы так сказала" - заявила Скабеева в разгар паники.

Прорыв в Белгородской области - что известно

Россию охватила паника из-за недавнего прорыва в Белгородскую область. Как сообщал УНИАН, 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области. В ГУР заявили, что на российской территории действуют только граждане РФ.

Бойцы заявили, что хотели создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, уничтожить силовиков, которые служат путинскому режиму, а также показать народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с режимом возможны.

По данным западной пресса подтвердила, что украинские военнослужащие не проникали на территорию РФ во время прорыва границы.

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