Воины развернули украинский флаг на отбитых у противника позициях.

Воины бригады "Кара-Дуг" Гвардии наступления продвигаются на Запорожском направлении.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, воины бригады вышли на позиции оккупантов вблизи Орехово.

"Бойцы вышли на позиции вблизи Орехово, которые занимали оккупанты на Запорожском направлении. Продолжаем вытеснять врага с нашей земли", - говорится в сообщении.

На коротком видео с позиций украинские воины развернули сине-желтый флаг на отвоеванных позициях.

"Так работает штурмовая бригада "Кара-Даг", - заявил воин на фоне трофейной российской техники.

Успехи бригады "Кара-Даг"

Воины "Кара-Даг" воюют на Запорожском направлении. Недавно стало известно, что на Мелитопольском направлении штурмовые группы бригады Нацгвардии "Кара-Даг" за неделю продвинулись на более чем 1700 метров.

А сегодня Вооруженные Силы Украины показали моменты мощного штурма одной из позиций армии РФ на Запорожском направлении. В кадре "засветились" бойцы бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления. В ролике защитники показали, как "давят" на армию РФ с помощью оружия и мобильно меняют позиции в рамках штурма.

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