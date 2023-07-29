Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Российские оккупанты из ракет ударили по Запорожью, в результате чего два человека погибли, один получил ранения.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. "Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", - отметил он.

По его словам, взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

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Куртев отмечает, что на местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы.

Ракетные удары по Украине

28 июля вечером в Днепре прогремели мощные взрывы - оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Россия в третий раз атаковала здание Службы безопасности Украины. В момент удара здание пустовало.

Кроме того, противник попал в жилой комплекс, который даже не ввели в эксплуатацию. В результате атаки также были повреждены еще ряд зданий и много машин. Пострадали 9 человек, двое из них дети.

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