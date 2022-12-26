С востока идут вражеские колонны с вооружением и техникой.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб и стягивают живую силу на Запорожское направление.

В эфире телеканала "Эспрессо" он также отметил, что российские захватчики продолжают фильтрационные мероприятия на оккупированной территории Запорожской области.

"На оккупированной территории Запорожской области враг продолжает фильтрационные мероприятия, делает облавы, ограничивает возможность выезжать людям. Россияне закрыли выезд с территории. Они используют социальные учреждения для размещения военных и усложняют жизнь гражданским", – сообщил Старух.

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По словам главы ОВА, оккупанты также продолжают использовать Мелитополь как транспортный хаб для переброски своих войск, сил и средств.

"Там сконцентрировано большое количество различных оккупационных служб. На Запорожском направлении противник наращивает живую силу. С востока идут колонны с вооружением и техникой. Запорожская область большая, на одних направлениях враг осуществляет ротационные мероприятия, а на границе с Донетчиной россияне укрепляются", – подчеркнул Старух.

Ситуация в Запорожской области

На части временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты угрожают местным жителям расстрелом за нарушение комендантского часа. А между собой вражеские военнослужащие обсуждают близкое контрнаступление ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты используют школы на захваченных территориях с целью влияния на украинских детей. Вскоре захватчики планируют открыть на оккупированных территориях центры подготовки учителей истории и русского языка для распространения пропаганды в школах, первый из которых появится в Бердянске Запорожской области.

В Генштабе ВСУ ранее сообщили, что 22 декабря в Запорожской области было ранено свыше 70 российских оккупантов. Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом.

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