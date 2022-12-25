Противники теперь не выпускают с временно оккупированной территории даже женщин, детей и стариков, отметил мэр Мелитополя.

Россияне сделали с оккупированных территорий резервацию и держат там жителей - украинских граждан - в заложниках.

Уже в течение 10 дней рашисты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья, об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Как отметил Федоров, в течение 10 месяцев оккупанты усиливали террор и усложняли эвакуацию: искусственно создавали тысячные очереди на блокпостах; ввели систему спецпропусков для проезда, на оформление которых в оккупационной комендатуре нужно было ждать до месяца; месяц назад перестали выпускать мужчин, пригодных к военной службе.

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"Теперь не выпускают даже детей, женщин и стариков. Людям, которые все же пытаются проехать, говорят бросать авто и идти в Запорожье пешком", - сообщил Федоров.

Он добавил, что, по словам оккупантов, проезд закрыли до 15 января.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что жители оккупированных территорий, которые фактически стали заложниками российских захватчиков, верят в ВСУ и ожидают деоккупации Украины.

Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - что надо знать

Утром 25 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что захватчики в Запорожской области усиливают режимно-административные меры. По его данным, в Васильевке враг ввел комендантский час в период с 28 декабря до 4 января следующего.

В Генштабе сообщали, что в регионе противники готовят принудительную эвакуацию жителей Васильевки и расположеных рядом населенных пунктов.

18 декабря Иван Федоров написал, что враги в центре Мелитополя расставляют бетонные конусы. По мнению чиновника, противник готовится к уличным боям.

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