Враг считает, что контрнаступление украинских защитников начнется 25 декабря.

На части временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты угрожают местным жителям расстрелом за нарушение комендантского часа. А между собой вражеские военнослужащие обсуждают близкое контрнаступление ВСУ.

Такой информацией поделилось издание "РИА Мелитополь" со ссылкой на местных жителей. Гауляйтер временно захваченной части Запорожья Евгений Балицкий заявил, мол, на новогодние праздники комендантский час останется без изменений. Но на практике все обстоит иначе.

В Пологах, Конских Раздорах, Бильмаке и других населенных пунктах района рашисты заявили местным жителям: "Мирному населению 25 числа запрещено выходить со своих домов. Те, кто выйдет, будут наказаны вплоть до расстрела".

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Между собой оккупанты называют 25 декабря днем контрнаступления ВСУ по линии соприкосновения от Васильевки Запорожской области до Угледара Донецкой области. Однако это может быть очередным методом запугивания местного населения. В последнее время в районе Пологов украинские защитники успешно уничтожают базы врага по наводкам разведчиков. И рашисты в панике уже видят в каждом мирном жителе партизана.

Ситуация на временно оккупированной части Запорожья

ВСУ 22 декабря нанесли удары по противнику в области. Украинские защитники ранили 70 противников и уничтожили несколько единиц техники.

В Мелитополе увеличивается количество российских войск. Как сообщил мэр Иван Федоров, в начале недели приехали новые группировки "кадыровцев". Они должны контролировать блокпосты и присматривать за недавно мобилизованными.

Оккупационные администрации вводят в отдельных населенных пунктах временно захваченной Запорожской области круглосуточный комендантский час.

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