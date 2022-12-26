На временно оккупированных территориях наблюдается дефицит педагогов.

Российские оккупанты используют школы на захваченных территориях с целью влияния на украинских детей. Вскоре захватчики планируют открыть на оккупированных территориях центры подготовки учителей истории и русского языка для распространения пропаганды в школах, первый из которых появится в Бердянске.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, на временно оккупированных территориях наблюдается дефицит педагогов.

"Большинство украинского персонала отказалось работать на врага, и поэтому оккупанты свезли на территорию своих "учителей", которые занимаются русификацией украинских детей. Однако и это проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат чем в РФ. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, ведь не уверены в дальнейшей принадлежности региона к РФ", – говорится в сообщении.

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Из-за этого оккупанты хотят открыть на временно оккупированных территориях педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить "новых учителей".

"Первый такой открыть должны в Бердянске, где по плану врага до 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка. Приоритет избранных специалистов четко демонстрирует, на что ставит акцент "русская школа", а именно на изучение языка и "правильной истории", – подчеркнули в ЦНС.

В то же время в Центре национального сопротивления призвали людей на временно оккупированных территориях "не отдавать детей в ячейки российской пропаганды".

"Заметим, что российское образование – это путь в никуда. На России нет престижных университетов, а образовательные программы обмена заблокированы из-за постепенной изоляции страны-террориста", – отметили в сообщении.

Что происходит на временно оккупированных территориях

Россияне сделали из оккупированных территорий резервацию и держат там жителей – украинских граждан – в заложниках. Уже в течение 10 дней рашисты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья.

Кроме того, россияне не могут обуздать население на оккупированных территориях и продолжают свозить на захваченные земли своих силовиков. В частности, на юг Украины прибыли новые группы Росгвардии.

Ранее сообщалось, что журналисты нашли доказательства того, что россияне забрали детей из двух детских домов Херсона. По данным украинских чиновников, во время отхода из Херсонской области российские военные похитили 97 детей-сирот.

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