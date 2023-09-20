Шведские журналисты не пострадали, но незначительные ранения получили их местный продюсер, а также двое украинских полицейских.

Российская ракета попала беспилотником в автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4 возле Запорожье. Как говорится в сюжете ТСН, в результате атаки беспилотника был уничтожен автомобиль журналистов и съемочное оборудование.

Репортеры планировали снять сюжет об украинском контрнаступлении. К счастью, при взрыве репортеры были не в машине, а в 20-30 метрах от нее.

Как отметили на сайте канала TV4, журналисты Йохан Фредрикссон и Даниэль Здольсек не пострадали, но незначительные ранения получили их местный продюсер Александр Павлов, а также двое украинских полицейских, которые сопровождали команду на место происшествия

"На этот раз нам повезло, российская ракета, выпущенная беспилотником, попала в багажник нашей машины. К счастью, в машине никого не было, но Александр стоял рядом и получил царапину на руке. Это было очень близко. Вот так сейчас выглядит Украина для миллионов людей – постоянная опасность для жизни", - отметил журналист TV4 Йохан Фредерикссон.

Контрнаступление ВСУ на Запорожье

ВСУ после деоккупации Работино в Запорожской области не останавливаются на достигнутом и продолжают прорываться через линию обороны оккупантов.

По мнению западных аналитиков, конечной стратегической целью прорыва в Запорожской областиявляется город Токмак, освобождение которого откроет дорогу на оккупированный Крым.

Как сообщали аналитики ISW, в Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ существенно выросли потери оккупантов. Захватчики, похоже, столкнулись с нехваткой боеспособных подразделений, которые бы командование могло перебросить на этот участок фронта, отметили аналитики.

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