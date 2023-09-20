Прикрытием подразделений занимаются отряды "Шторм-Z" с призывниками-заключенными.

В Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ существенно выросли потери российских оккупантов. Захватчики судя по всему, могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование могло бы перебросить на этот участок фронта.

Как сообщается в отчете аналитиков ISW, 18 сентября на Таврическом направлении, которое включает запад Запорожья, за сутки РФ потеряла 313 военных. Это намного превысило предыдущие потери, когда Силы обороны уничтожали по 200 вражеских солдат в день.

Оборонительные действия на этом участке фронта ведут российские Воздушно-десантные войска, тогда как для "прикрытия" частей прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-заключенными. Отмечается, что это может понадобиться россиянам при возможном отходе.

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Ранее элементы российской 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й Гвардейской Дивизии НДС проводили контратаки против ВСУ в районе Работиного (10 км к югу от Орехова) и эти операции, вероятно, сильно ослабили эти силы ВДВ.

"Отряды" Шторм-Z "зачастую неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на Западе Запорожской области незначительной боевой мощью", - добавляется в отчете.

Война в Украине - последние новости с фронта

В течение суток силы обороны Украины успешно отбили атаки российских захватчиков на Бахмутском, Марьинском и запорожском направлениях. Сейчас в районах освобожденных Андреевки и Клещиевки продолжаются бои за их содержание.

Общие потери РФ в войне против Украины выросли до 273 460 человек.

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