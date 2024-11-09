Сейчас более 800 компаний работают над производством оружия для украинских воинов, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине в этом году пересекли отметку производства первых ста единиц ракетного вооружения.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении. В частности, сегодня состоялось совещание насчет украинского специального производства, отечественных стратегических отраслей и украинского оружия. На совещании заслушали доклад советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина.

"В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия - наши снаряды, наши пушки. Это и дроны - разных видов, для различных задач, - которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую и большую глубину. Мы будем это наращивать. Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году", - сообщил Зеленский.

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В то же время президент не сообщил деталей о ракетном вооружении, но поблагодарил каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. "И это направление мы будем наращивать", - добавил президент.

Глава государства проинформировал, что сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для Сил обороны и безопасности Украины.

Так, сейчас впервые за более чем 30 лет независимости есть не просто единичные инвестиционные шаги партнеров в Украине, но и системные модели для инвестирования. Президент добавил, что, в частности, это модель Дании, которая вкладывает средства и привлекает инвестиции в производства:

"Мы договорились также с Францией о другой немного модели - с привлечением также технологий и построением соответствующих производств. Также есть предварительные договоренности с другими нашими партнерами по локализации производства оружия в Украине. И это то, что будет нас постоянно усиливать".

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в начале октября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что о большой ракетной программе Украины станет известно до конца этого года или в 2025 году. Уже началась работа над разработкой украинских баллистических ракет.

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