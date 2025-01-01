По мнению Грицака, мир сейчас находится в ситуации 1938 года, то есть в предвкушении мировой войны.

В 2025-м в лучшем случае начнутся переговоры между Украиной и Россией, но о мире рано говорить. Об этом сказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак на Radio NV.

"Я не уверен, что будет перемирие, а тем более не вижу, что будет мир. Потому что стабильный мир - это очень далекая перспектива, и сейчас нет оснований об этом говорить", - подчеркнул он.

По его словам, разговоры о мире через силу очень абстрактны, потому что не видно самой силы, а сила означает, что США возобновят свои поставки оружия Украине в тех размерах, которые обещали. По оценкам экспертов, США выполнили только 30% все обязательств, сказал Грицак.

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При этом отметил, что не видит никаких возможностей, чтобы за 24 или за 48 часов увеличить до 100 % выполнения этих обязательств. Он сказал, что избранный президент США Дональд Трамп будет давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он отказался от территорий, которые оккупировала Россия.

"Кроме того, я не вижу желания со стороны Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) к таким переговорам. Почему Путин должен вести переговоры, когда он на коне? Америка должна была бы сначала создать условия, чтобы Украина была сильной. А это означает выполнение своих обязательств по вооружению, а также повлиять на украинское правительство, чтобы оно провело эффективные системные реформы без которых Украина вряд ли сможет быстро победить", - заявил Грицак.

Эксперт считает, что обещания Трампа во время избирательной кампании в США о скорейшем прекращении войны между Россией и Украиной это просто риторика.

"Во время президентских выборов можно плести любую ерунду. И вопрос в том, будет ли эта ерунда выполняться после того, как президент получит власть. Перемирие возможно, а мир не возможен. Для того, чтобы был мир, то надо, чтобы Россия потерпела поражение", - подчеркнул он.

Грицак подчеркнул, что мир сейчас находится, по очень приблизительным оценкам, в ситуации 1938 года:

"Это еще не мировая война и, дай бог, чтобы этого не произошло, но мир "горит" в нескольких точках, которые связаны с правыми популистскими силами. Мы вступаем во время большой неуверенности, почти хаоса, когда нет безопасности".

По его утверждению, в таких условиях "как на дрожжах растет популизм, потому что предлагаются быстрые и безопасные решения, но в основном они имеют неправильное решение".

Грицак сомневается, что Трампу многое удастся выполнить не то что в 2025 году, а даже до конца его каденции на посту президента США. По его словам, структурные проблемы достаточно большие и внешние обстоятельства таковы, что вряд ли он будет иметь на них большое влияние. При этом подчеркнул, что это касается и желания привести Путина к мирным переговорам.

Историк со ссылкой на аналитиков сказал, что сам Трамп не понимает, как изменился мир со времени его предыдущей каденции на посту президента США.

"Очевидно, что Трамп будет делать свои вещи, будет пробовать укреплять свою власть, будет выполнять системно свою программу по борьбе с эмиграцией, потому что для него это важный пункт. А что дальше, то мы не знаем", - отметил он.

Грицак считает, что Зеленский может повторить феномен президента СССР Михаила Горбачева, который сначала имел большие успехи как в Советском Союзе, так и за рубежом, но позже потерял свою популярность внутри страны, но оставалась высокой его популярность вне Союза. Он отметил работоспособность Зеленского, который работает по 24 часа 7 дней в неделю, отметив, что сомнительно, что какой-то другой политик мог бы это выдержать. В то же время подчеркнул отсутствие системных изменений в стране, которые сыграли бы большую роль.

Заявления Трампа относительно Украины

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании провозгласил масштабные обещания, в частности положить конец войне в Украине. Он неоднократно заявлял, что завершит конфликт между Украиной и Россией за короткий срок. В сентябрьских дебатах сказал, что война может быть завершена еще до того, как он официально станет президентом.

Однако в своих дальнейших заявлениях Трамп ослабил риторику, отметив, что решить ситуацию в Украине будет сложнее, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке.

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