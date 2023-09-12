Была обсуждена, в частности, подготовка к встречным действиям российских захватчиков, поделился президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, сообщил о проведении заседания Военного кабинета, на котором рассмотрен вопрос наступления Вооруженных сил Украины и укрепления их обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. В частности, на заседании Военного кабинета "узкий круг людей" рассматривал "узкий круг вопросов". "Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - сообщил Зеленский.

По его словам, была обсуждена, в частности, подготовка к встречным действиям противника.

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"И также подготовка к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях", - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении Силы обороны Украины за сутки продвигаются на 50-200 метров, всего с начала наступления освобождено более 255 кв. км украинской земли. Иногда удается продвигаться на километры, а иногда движения нет вообще, потому что надо закрепиться и защитить личный состав от противодействия врага.

Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что украинские войска 11 сентября провели наступательные операции как минимум на одном участке фронта и продвинулись на четырех направлениях.

По последним данным Генерального штаба ВСУ, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В свою очередь, враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск.

Украинские воины мужественно держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Работиного и Новоданиловки Запорожской области. Силы обороны Украины имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работиного, закрепляющихся на достигнутых рубежах.

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