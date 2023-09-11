Иногда удается продвигаться на километры, а иногда движения нет вообще, потому что надо закрепиться и защитить личный состав от противодействия врага.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины за сутки продвигаются на 50-200 метров, всего с начала наступления освобождено более 255 кв. км украинской земли.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире информационного марафона "Единственные новости". В частности, у него спросили, может ли он подтвердить бои Сил обороны Украины с российскими захватчиками в окрестностях Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

"Об окрестностях я бы пока не говорил, но, в результате штурмовых действий, наши воины в последние несколько дней имели успех в районе Работиного в Запорожской области, вытеснили противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. На данном этапе мы продвигаемся по 50, 100, 200 метров в сутки. Иногда - это километры, а иногда движения нет вообще, потому что надо закрепиться и защитить личный состав от противодействия врага", - сообщил Штупун.

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Спикер подчеркнул, что в целом, с начала наступления, украинские воины на Таврическом направлении уже освободили более 255 квадратных километров украинской земли.

Также у него спросили, в чем сейчас личный состав Сил обороны Украины больше всего нуждается. "Это, конечно, противодействие вражеской авиации, усиление нашей авиации, и средства дистанционного разминирования", - сообщил спикер.

Кроме того, его попросили рассказать о второй и третьей линии обороны захватчиков - насколько они серьезнее первой.

"Оборонительные сооружения врага не такие прочные, как на первой линии, не так плотно заминированы, но стоят достаточно плотно. Для их уничтожения потребуется большое количество боеприпасов. Я скажу так, следующая линия не слабее, а немного просто другая. Наши командиры максимально берегут личный состав. Мы не пользуемся российской тактикой так называемых мясных штурмов, когда в наступление бездумно бросается легковооруженная пехота. Поэтому, мы проводим перед каждым рывком достаточно мощную подготовку, уничтожая склады боеприпасов, нарушая логистику врага и максимально нанося ему потери в личном составе и технике", - отметил Штупун.

По его словам, если первая линия обороны оккупантов была очень плотно заминирована и насыщена противотанковыми средствами, то вторая линия не такая прочная (много траншей, которые не так забетонированы). В то же время, мины тоже установлены, а россияне увеличили авиационную компоненту и пытается бить по украинскому тылу недалеко от линии боевого столкновения.

Спикер добавил, что оккупанты постоянно подтягивают резервы, потому что теряют личный состав. Это делается как с других временно оккупированных территорий Украины - с Лиманского направления, а также подтягиваются подразделения непосредственно из России.

"Также враг пытается безуспешно вернуть утраченные позиции, когда может, или же пытается отвлечь наши подразделения", - сказал Штупун. На штурмы украинских позиций бросаются "территориальные войска" и так называемые "штормы".

Он отметил, что российские оккупанты просчитываются и делают ошибки, потому что украинские войска продвигаются.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Как известно, украинским войскам недавно удалось прорвать участок основной линии обороны российских захватчиков.

По данным командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, оккупационные войска потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны, а на остальные - по 20%.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление наших войск не будет останавливаться осенью.

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