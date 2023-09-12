ВСУ отбили более 10 атак противника в районах Рботино и Новоданиловки Запорожской области, а также имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино.

Российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

В районе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях враг нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области; Надежды, Новоегоровки, Дубравы и Белогоровки Луганской области.

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"Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В то же время в районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов также пострадали более 15 населенных пунктов.

"Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Работиного и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов там пострадали более 20 населенных пунктов.

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В то же время враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций украинских войск.

"Украинские воины мужественно держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадало более 10 прифронтовых населенных пунктов.

"Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить поражение противнику в его тылу", - отметили в Генштабе.

В то же время на Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области и совершили более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее американский Институт изучения войны в своем отчете отметил, что ВСУ 11 сентября провели наступательные операции по меньшей мере на одном участке фронта и продвинулись на четырех направлениях.

Так, согласно отчету, Силы обороны Украины 11 сентября продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и продвинулись в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

Как отмечают аналитики, украинские военные заявили, что за последнюю неделю освободили два квадратных километра территории на Бахмутском направлении и добились успехов в районе Клещеевки и Андреевки, к юго-западу от Бахмута.

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