Россияне не впервые наносят удары во время переговоров, отметил Роман Свитан.

Атака России в ночь на 24 апреля была ожидаемой, ведь произошла на фоне переговоров. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире на Radio NV.

"С лета 2022 года, вспомните "Зерновое соглашение", когда Эрдоган давил на Украину под отдельные российские задачи. Именно тогда была эта проблема. Когда с террористом заключаете сделку - он убивает заложников. И с 2022 года идут постоянные удары. Как только с россиянами происходят мирные договоренности, россияне сразу начинают убивать заложников", - сказал Свитан.

Он добавил, что заложниками в этой ситуации выступают гражданские по всей Украине.

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"И эта атака не была исключением. Вчера Трамп предъявил определенные российские требования к остановке боевых действий. И сразу же последовала ракетная атака. Они сейчас в четыре руки сыграли - Трамп вместе с Путиным - на этом террористическом рояле", - отметил Свитан.

Ночная атака России: что известно

В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. В целом враг запустил 215 воздушных целей, из них 70 - ракет и 145 ударных БПЛА. Силам обороны Украины удалось сбить 112 воздушных целей врага.

Одной из целей атаки стала столица. По словам мэра Виталия Кличко, в Киеве из-за атаки РФ пострадало 70 человек. Информация о точном количестве погибших выясняется.

Тем временем Владимир Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР из-за ночного обстрела РФ. Он также поручил министру обороны Украины Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами относительно украинских запросов об укреплении ПВО.

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