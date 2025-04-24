Среди госпитализированных есть дети.

Сегодня ночью Украина находилась под массированной атакой России, в Киеве в результате удара, погибло много людей, десятки пострадавших.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро известно уже о 9 погибших. Также спасатели сообщают, что пострадали 63 человека, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

"Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами", - сообщают в ГСЧС.

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Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела, работают психологи и кинологи.

Кроме того, возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава.

Атака России

Сегодня российские оккупанты, несмотря на заявления о "готовности к миру", снова терроризировали Украину. В ночь на 24 апреля враг атаковал дронами, баллистикой и ракетами - в том числе "Калибрами".

Кроме украинской столицы, под удар попал Харьков, там удар пришелся по району плотной жилой застройки, известно о двух пострадавших.

Под вражеской атакой находился также Павлоград Днепропетровской области. Сумскую область враг атаковал КАБами

23 апреля Россия ударила дроном-камикадзе по Марганцу, погибло 9 человек, еще около 50 - получили ранения.

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